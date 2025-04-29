Брайелин Мартинес назвала своё главное качество, помогающее отлично играть в волейбол

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес рассказала о своих сильных сторонах в волейболе.

«Всю свою жизнь я осознаю, что не обладаю хорошей техникой в приёме. Поэтому мне нужно компенсировать это в других компонентах, чтобы выйти вперёд, чтобы быть лучше. Конечно, я продолжаю работать над своим приёмом, но мне нравятся защита и атаки после неё. И наряду с нападением защита для меня — это самое впечатляющее, что есть в волейболе. И в этом я преуспеваю. Плюс, раскрою один секрет, я умею и люблю читать игру. Знаю, как читать игру нападающих с другой стороны, и это, кажется, мне легко даётся. И именно этим я и занимаюсь, когда выхожу на площадку», — сказала Мартинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.