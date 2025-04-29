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«Мне было очень больно». Брайелин Мартинес — о травме в финале чемпионата России

«Мне было очень больно». Брайелин Мартинес — о травме в финале чемпионата России
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Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес рассказала, как играла в финале чемпионата России — 2024/2025 с травмой.

«Мысленно я был настроена очень позитивно. Да, мне было очень больно, но я действительно очень хотела помочь команде. При этом я чувствовала поддержку с их стороны и знала, что я им очень нужна. И я как будто вела диалог сама с собой: «Хорошо, ты должна быть сильной, ты должна быть в хорошей форме». И я так благодарна нашему физиотерапевту и тренеру по физподготовке — они очень помогли мне в момент, когда я травмировалась. Работали со мной допоздна, чтобы я восстановилась. Мне помогло моё ментальное здоровье и моя физическая форма», — сказала Мартинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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