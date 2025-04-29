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Доминиканская волейболистка «Динамо-Ак Барс» рассказала, какие слова на русском выучила

Доминиканская волейболистка «Динамо-Ак Барс» рассказала, какие слова на русском выучила
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Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес из Доминиканской Республики рассказала, какие слова и фразы знает по-русски.

– Получается ли учить русский язык?
– Чуть-чуть (сказала на русском). Я очень хочу, потому что люблю языки. Я могу говорить на португальском, испанском, английском, итальянском. И я действительно хочу выучить русский, потому что мне он нравится. Я уже могу произнести несколько слов и задать несколько вопросов.

– Какие слова ты знаешь?
– Как дела? Доброе утро! До свидания. Пока-пока (всё по-русски). Немного (смеётся).

– Превосходно!
– Спасибо (ответила по-русски), — сказала Мартинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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