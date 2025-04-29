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«Никакой мести!» Брайелин Мартинес — о настрое «Динамо-Ак Барс» на Кубок России — 2025

«Никакой мести!» Брайелин Мартинес — о настрое «Динамо-Ак Барс» на Кубок России — 2025
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Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес заявила, что у клуба нет цели взять реванш на Кубке России у калининградского «Локомотива» после поражения в финале Суперлиги-2024/2025.

– Какой у команды сейчас настрой на Кубок России? Взять реванш у «Локомотива»?
– Нет-нет! Никакой мести! Знаешь, мы просто продолжаем работать вместе. Пытаемся совершенствоваться, чтобы вернуть уверенность в себе как команда, чтобы знать, что мы самые сильные. Мы так усердно работали ради этого, но это не месть, потому что, как я уже сказала, «Локомотив» – хорошая команда, и они действительно хорошо играют. Однако мы постараемся и с божьей помощью, с тренером попытаемся сделать всё, что в наших силах, чтобы доказать самим себе, что мы действительно хороши и способны на всё, — сказала Мартинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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