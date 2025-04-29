«Самая профессиональная команда». Губерниев — о волейбольной сборной России на ОИ-2012

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России по волейболу в финале Олимпиады-2012 в Лондоне (Великобритания). 8 мая в кинотеатрах выйдет фильм «Финал» о решающем матче России с Бразилией.

«Это самая профессиональная и надёжная команда в истории российского спорта. За два месяца до Олимпиады мы увидели волейболистов, их детей и жён. Всех вместе на одной базе! Мне ответили: «Прекрасно, когда близкие рядом. Но если кто-то будет общаться с жёнами или детьми после отбоя, первым же рейсом отправится отсюда». Тот финал — ярчайшее впечатление, которое у нас всех перед глазами», — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.