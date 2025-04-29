Олимпийский чемпион Хтей — о фильме «Финал»: хочется, чтобы болельщики тоже вспомнили

Олимпийский чемпион — 2012 по волейболу Тарас Хтей высказался о победе сборной России по волейболу в финале Олимпиады-2012 в Лондоне (Великобритания). 8 мая в кинотеатрах выйдет фильм «Финал» о решающем матче России с Бразилией.

«Хочу поздравить всё волейбольное сообщество и болельщиков, всю команду и федерацию. Это наши переживания, которые мы прошли и прочувствовали. Хочется, чтобы болельщики тоже вспомнили это. Всех поздравляю с выходом картины в широкий эфир.

Это финальный матч, большой накал страстей. Переживали, волновались — это свойственно всем. У бразильцев было слаженный состав, понимали, как против нас играть. Но у нас есть Владимир Романович, который подготовил и перевернул всё с ног на голову. Я благодарен, что сложилось именно так. В этой триумфальной победе большая заслуга Романыча. Команда заиграла новыми красками, и Бразилия оказалась к этому неготовой», — передаёт слова Хтея корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.