«Это победа команды, а не одного человека». Алекно — о фильме «Финал»

Заслуженный тренер России Владимир Алекно высказался о предстоящем выходе в прокат фильма «Финал», который рассказывает о победе мужской сборной России по волейболу на Олимпиаде в Лондоне-2012. Выход фильма в прокат запланирован на 8 мая.

«В меньшей степени хотелось бы, чтобы все думали, что этот фильм обо мне. Моя команда рядом со мной, и эту победу сделала она. Настоящая команда с не одним лидером. Идея этого фильма — оставить после нас в памяти людей то, что было сделано нами. И понимание, чего можно достичь. Огромная благодарность ребятам — это они. Я старался не мешать», – передаёт слова Алекно корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Алекно был главным тренером мужской сборной России на Олимпиаде-2012. В финале олимпийского волейбольного турнира в Лондоне-2012 сборная России смогла отыграться с двух матчболов и выиграть золотые медали.