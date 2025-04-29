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«У меня огромное желание посмотреть его».Тетюхин — о фильме «Финал»

«У меня огромное желание посмотреть его».Тетюхин — о фильме «Финал»
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Олимпийский чемпион Лондона-2012 российский волейболист Сергей Тетюхин прокомментировал своё отношение к фильму «Финал», который рассказывает о победе мужской сборной России по волейболу на Олимпийских играх — 2012. Выход картины в прокат запланирован на 8 мая.

«Романыч всю бочку скатил на нас, что мы виноваты в этой победе. Но это не так — это вся команда. Все не спали: игроки, доктора, тренеры. Этот финал мало кого оставил равнодушным. В нынешнее время такие фильмы необходимы, у меня огромное желание посмотреть его и вернуться в то время», — передаёт слова Тетюхина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В финале олимпийского волейбольного турнира в Лондоне — 2012 сборная России играла против Бразилии и смогла переломить матч и завоевать золотые медали, одержав победу со счётом 3-2.

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