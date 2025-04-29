Режиссёр фильма «Финал»: это картина о любви к родине, про преодоление, подвиг

Режисёр фильма «Финал» Пётр Зеленов рассказал о значимости картины, которая выйдет в кинотеатрах 8 мая. Фильм снят на основе победы сборной России в финале Олимпиады-2012 над Бразилией.

«Это картина о любви к родине. О молодых ребятах, которым было интересно, как чемпионы становятся чемпионами. Это для тех людей, которые любят свою страну, не стесняются своих предков и корней.

Картина не совсем про тот самый финал. Всё гораздо объёмнее. Это кино про преодоление, про подвиг. Как подвиг Владимира Романовича Алекно — приехать обратно в практически разорённую Россию. Это геройский поступок», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.