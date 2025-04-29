Олимпийский чемпион Гранкин высказал мнение о выходе фильма «Финал»

Олимпийский чемпион — 2012 по волейболу Сергей Гранкин рассказал, насколько важным, по его мнению, является выход фильма «Финал». Фильм рассказывает о победе мужской сборной России на Олимпиаде-2012 в Лондоне. «Финал» должен выйти в прокат 8 мая.

«Даже если один человек после просмотра фильма пойдёт в волейбол, значит, мы уже что-то сделали, чтобы наша страна продолжала заниматься этим видом спорта», – передаёт слова Гранкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В финале олимпийского волейбольного турнира в Лондоне-2012 сборная России играла против Бразилии, смогла переломить матч и завоевать золотые медали, одержав победу со счётом 3:2.