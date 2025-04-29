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«Вышел Тетюхин. И спас». Алекно — о финале Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году

«Вышел Тетюхин. И спас». Алекно — о финале Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году
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Заслуженный тренер России Владимир Алекно вспомнил ключевой момент финального матча Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

«Победа на той Олимпиаде началась с двух игроков — Волков и Тетюхин. Я всегда говорю, что лучше, когда в твоей команде много лидеров. Я этого не боюсь. Мы горели 22:19. Выйди в этот момент любой другой игрок, наша медаль была бы другой пробы. Но вышел Тетюхин. И спас», — передаёт слова Алекно корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В финале олимпийского волейбольного турнира в Лондоне-2012 сборная России играла против Бразилии и смогла одержать волевую победу, закончив встречу со счётом 3-2.

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