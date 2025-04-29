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Владимир Алекно: сборная России — 2012 — лучшая команда в моей тренерской карьере

Владимир Алекно: сборная России — 2012 — лучшая команда в моей тренерской карьере
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Заслуженный тренер России Владимир Алекно назвал сборную России по волейболу 2012 года лучшей в своей карьере.

«Тур», с которым я становился чемпионом Франции, не идёт ни в какое сравнение со сборной России на Олимпиаде-2012. Каждая моя команда была по-своему лучшей, особенно сборная. Но эта команда сумела дать лучший результат.

Секрет той сборной — в единстве, в мечте. Мы ежедневно мечтали. Сначала — о попадании на Олимпиаду. Именно Лондон — это очень долгий путь. Я благодарен федерации, потому что напрямую мы туда не попали, а Шевченко благодаря авторитету и дружбе решил вопрос с уайлд-кард на кубок мира. Мы выиграли его и попали на ОИ. Потом тяжелейший период работы, травмы… Всё в той команде было. Поэтому не дать ей определение лучшей нельзя. У кого-то больное сердце, у кого-то прооперированное колено. Но перед Олимпиадой я даже не знал об этом, все жили этим», — сказал Алекно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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