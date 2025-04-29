«Во Франции я чувствовал себя чужим». Алекно вспомнил возвращение в Россию из «Тура»

Заслуженный тренер России Владимир Алекно вспомнил своё возвращение в Россию из французского «Тура», где он был тренером с 1999 по 2004 год.

«Сначала из Франции я приехал в московское «Динамо», перед Олимпиадой в Пекине мне сделали приглашение возглавить в сборную. Потом — Лондон. Для меня вернуться из Франции было не тяжело. Даже прожив там много лет, я чувствовал себя там чужим, эмигрантом», — сказал Алекно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 2003 году Алекно привёл «Тур» к первой в его истории победе в Кубке Франции, а через год — в национальном первенстве.