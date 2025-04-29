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Экс-тренер сборной России по волейболу Алекно высказался о возможном допуске на ОИ-2028

Экс-тренер сборной России по волейболу Алекно высказался о возможном допуске на ОИ-2028
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Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно высказался о возможном допуске на Олимпийские Игры 2028 года.

«Все мечтают снова взять золото Олимпиады. Но сегодня ближайшая мечта — чтобы нас допустили. По мне, допуск России по волейболу до ближайших Олимпийских игр вполне реален. Федерацией, руководством страны и ОКР проводится огромная работа для этого. Думаю, что всё получится.

Некое потепление к России в мировом спорте я чувствую. Там допустили, даже если без гимна и флага, там допустили. Знаю, что проводится огромная работа», — сказал Алекно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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