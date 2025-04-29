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Владимир Алекно сравнил сборную России — 2012 с современной командой

Владимир Алекно сравнил сборную России — 2012 с современной командой
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Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно сравнил сборную России 2012 года с современной командой.

«Некорректно будет сравнивать команду 2012 года с нынешней сборной России. Современная сборная на последней Олимпиаде играла в финале, взяла серебряные медали. Тысячи команд мечтают только поехать на Олимпиаду, не то что выйти в финал. Текущая команда помоложе, более скоростная и современная. Хотя прошло всего 13 лет», — сказал Алекно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в финале олимпийского волейбольного турнира в Лондоне — 2012 сборная России играла против Бразилии и смогла одержать волевую победу, закончив встречу со счётом 3-2.

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