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«Динамо-Ак Барс» обыграл «Уралочку-НТМК» в первом матче «Финала шести»

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Уралочку-НТМК» в первом матче «Финала шести»
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Сегодня, 29 апреля, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в первом матче «Финала шести» обыграл «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:1 (23:25, 28:26, 25:20, 25:20).

Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
29 апреля 2025, вторник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Бондаренко, Трухина, Демешок, Никитина, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

В группу А попали «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар). В группу Б вошли: «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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