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Актёр Шведов, сыгравший Алекно в фильме про ОИ-2012, описал ощущения от своей роли

Актёр Шведов, сыгравший Алекно в фильме про ОИ-2012, описал ощущения от своей роли
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Известный российский актёр театра и кино Денис Шведов, исполнивший главную роль в фильме «Финал», посвящённом легендарной победе российской сборной по волейболу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, поделился эмоциями от съёмок в данной картине, в которой он сыграл главного тренера той команды Владимира Алекно.

«Благодарю за то, что был причастен к созданию этой картины. К своему стыду, я не смотрел финальный матч той Олимпиады. Но когда включился в работу и посмотрел, я был поражён. Когда мы снимали саму игру, вот это ощущение, что я — тренер, мне дали ребята. Хоть на миг приблизился к чувствам, которые Владимир Романович испытывал на матче. Это невероятно, впервые в жизни со мной такое», — передаёт слова Шведова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Денис Шведов известен по ролям в таких культовых сериалах, как «Мажор», «Волк», «Бывшие» и другие.

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