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Калининградский «Локомотив» стартовал в Кубке России с победы над краснодарским «Динамо»

Калининградский «Локомотив» стартовал в Кубке России с победы над краснодарским «Динамо»
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В Санкт-Петербурге завершился первый матч группы А Кубка России по волейболу среди женских команд, в котором победитель Суперлиги этого сезона — калининградский «Локомотив» — уверенно обыграл краснодарское «Динамо» со счётом 3-1 (25:15, 13:25, 25:18, 25:14).

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининград
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Рысева, Кабанская, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

Таким образом, «железнодорожники» вышли в единоличные лидеры группы А, набрав три очка. Помимо «Локомотива» и «Динамо», в этой группе выступает также «Ленинградка». В группе B играют «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, в финале женской Суперлиги-2024/2025 «Локомотив» в драматичной серии обыграл казанское «Динамо-Ак Барс» (3-2), которое является действующим обладателем национального Кубка.

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