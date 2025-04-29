Калининградский «Локомотив» стартовал в Кубке России с победы над краснодарским «Динамо»

В Санкт-Петербурге завершился первый матч группы А Кубка России по волейболу среди женских команд, в котором победитель Суперлиги этого сезона — калининградский «Локомотив» — уверенно обыграл краснодарское «Динамо» со счётом 3-1 (25:15, 13:25, 25:18, 25:14).

Таким образом, «железнодорожники» вышли в единоличные лидеры группы А, набрав три очка. Помимо «Локомотива» и «Динамо», в этой группе выступает также «Ленинградка». В группе B играют «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, в финале женской Суперлиги-2024/2025 «Локомотив» в драматичной серии обыграл казанское «Динамо-Ак Барс» (3-2), которое является действующим обладателем национального Кубка.