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«Мы кричали и орали». Блокирующая «Локомотива» Любушкина — о старте в «Финале шести» КР

«Мы кричали и орали». Блокирующая «Локомотива» Любушкина — о старте в «Финале шести» КР
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Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина высказалась о победе своей команды в рамках 1-го тура группового этапа «Финала шести» Кубка России с краснодарским «Динамо» — 3:1 (25:15, 13:25, 25:18, 25:14).

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининград
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Рысева, Кабанская, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

— В чём была главная сложность сегодняшней игры?
— Сложностей, если честно, по началу игры вообще не было. Мы вышли с нормальным настроением. Нам было главное за эту неделю восстановиться и немножко подкопить эмоций. В общем-то, начали за здравие (улыбается). Потом Краснодар во второй партии приноровился, понял, как нужно действовать. И, конечно, огромное количество ошибок, которое мы совершили сами. Как нам сказал тренер — 13 во второй партии. Это и не позволило нам качественно и нормально играть в этом сете. В дальнейшем, слава богу, это не повлияло на нас. Мы смогли вырулить ситуацию и выровнять свою игру — и продолжили делать то, что нам нужно.

— Завелись после второй партии?
— Да мы и так были заведены. Если вы видели, то мы и кричали, и орали. Немножко даже себя притушили, было такое растерянное состояние. Но я всё равно была уверена, что всё будет нормально и мы выйдем из этой ситуации. Возьмём себя в руки, каждый сам себя — и сделает всё, что от него зависит, — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, помимо «Локомотива» и «Динамо», в группе А также выступает «Ленинградка». В группе B играют «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

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