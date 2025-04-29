«Мы кричали и орали». Блокирующая «Локомотива» Любушкина — о старте в «Финале шести» КР

Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина высказалась о победе своей команды в рамках 1-го тура группового этапа «Финала шести» Кубка России с краснодарским «Динамо» — 3:1 (25:15, 13:25, 25:18, 25:14).

— В чём была главная сложность сегодняшней игры?

— Сложностей, если честно, по началу игры вообще не было. Мы вышли с нормальным настроением. Нам было главное за эту неделю восстановиться и немножко подкопить эмоций. В общем-то, начали за здравие (улыбается). Потом Краснодар во второй партии приноровился, понял, как нужно действовать. И, конечно, огромное количество ошибок, которое мы совершили сами. Как нам сказал тренер — 13 во второй партии. Это и не позволило нам качественно и нормально играть в этом сете. В дальнейшем, слава богу, это не повлияло на нас. Мы смогли вырулить ситуацию и выровнять свою игру — и продолжили делать то, что нам нужно.

— Завелись после второй партии?

— Да мы и так были заведены. Если вы видели, то мы и кричали, и орали. Немножко даже себя притушили, было такое растерянное состояние. Но я всё равно была уверена, что всё будет нормально и мы выйдем из этой ситуации. Возьмём себя в руки, каждый сам себя — и сделает всё, что от него зависит, — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, помимо «Локомотива» и «Динамо», в группе А также выступает «Ленинградка». В группе B играют «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.