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«Про смену гражданства — слухи». Ушаков хочет видеть Марину Маркову в сборной России

«Про смену гражданства — слухи». Ушаков хочет видеть Марину Маркову в сборной России
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24-летняя российская доигровщица Марина Маркова, ставшая чемпионкой Турции в сезоне-2024/2025 в составе «Вакифбанка», опровергла слухи о смене спортивного гражданства с российского на турецкое. Она сообщила, что желает выступать за родную страну.

«Про смену гражданства — это слухи. Ко мне обращались, но не в плане сборной, а для того, чтобы уменьшить количество легионеров в клубе. Мне бы хотелось играть за Россию, но ко мне пока никто не обращался», — приводит слова Марковой ТАСС.

Напомним, Марины нет в списках кандидатов с борную России на 2025 год. Однако новый главный тренер женской сборной России Константин Ушаков сообщил, что видит Маркову в команде.

«Я буду её вызывать, поскольку я главный тренер сборной. И буду вызывать других наших игроков, которые этого заслуживают. У нас будет уже другая команда, молодая. Поскольку участницы предыдущих международных турниров уже постепенно завершают карьеру», — приводит слова Ушакова ТАСС.

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