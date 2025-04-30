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Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 30 апреля

Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 30 апреля
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Сегодня, 30 апреля, состоятся два матча «Финала шести» Кубка России по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России. Женщины, «Финала шести» (время — московское):

Группа А:
19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар).

Группа Б:
16:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

В группу А попали «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка», «Динамо» (Краснодар). В группу Б вошли: «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК».

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица Кубка России
Календарь Кубка России
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