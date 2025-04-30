«Это золотая бронза для нас». Капитан «Заречья-Одинцово» — о медалях Суперлиги

Капитан волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Ольга Бирюкова оценила значимость бронзовых медалей чемпионата России — 2024/2025 для команды.

«Я очень рада. Можно сказать, что эта золотая бронза для нас. Потому что путь, который мы прошли, был совсем не лёгкий. И я рада, что мы справились со всеми препятствиями и дошли всей командой к этому результату.

Мы были готовы к такой бронзовой серии. Мы морально понимали, что она затянется. Для нас было немножко неожиданно то, как мы сыграли в Питере. Но, наверное, так и должно было быть. Всё-таки эти два проигрыша кое о чём нам напомнили, показали, как надо играть. После этого что-то поменялось в нашей игре, в нашем настрое. Получилось всё так, как и должно быть», — сказала Бирюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.