Капитан «Заречья-Одинцово» рассказала, за счёт чего команда выиграла «бронзовую» серию

Капитан волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Ольга Бирюкова прокомментировала ход серии матча за бронзовые медали чемпионата России с «Ленинградкой» (3-2).

«Мы играли за бронзовые медали, и было понятно, что серия точно не будет лёгкой. Тем более «Ленинградка» с хорошими крайними нападающими, плюс хорошая линия атаки у блокирующих, то есть там высокий блок. Даша Малыгина с Аней Мельниковой несут большую нагрузку. И в целом у них ровная команда. Мы понимали, что серия будет не простой, но мы не ожидали, что полетим 0:2. Для нас это было психологически не очень приятно.

Но мы знали, что по возвращении домой нас ждут наши болельщики. А когда мы играем дома, то всегда это хорошо делаем. Нам было важно взять дома первую игру, во второй мы знали, что будет тяжело, но всё равно есть шансы. А там уж – как карта ляжет. Было понятно, что на домашней арене мы покажем свою игру, хоть преимущество и было у «Ленинградки». Но, с другой стороны, это и было нашей форой. Потому что им было не очень приятно проигрывать третий матч. И что в четвёртой будет какой-то эмоциональный пресс для них. А дальше там уже пятая встреча, где все в равных обстоятельствах», — сказала Бирюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.