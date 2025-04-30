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«Она вообще пушка, ракета!» Капитан «Заречья-Одинцово» — о связующей Еве Павлович Мори

«Она вообще пушка, ракета!» Капитан «Заречья-Одинцово» — о связующей Еве Павлович Мори
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Капитан волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Ольга Бирюкова оценила роль связующей Евы Павлович Мори в победе команды в серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025.

«Она действительно хорошая связка. Хотя скажешь «хорошая», и как будто обижаешь (улыбается). Ева Мори – классная связка. Она видит сторону соперника, умеет чувствовать игроков, с которыми стоит на площадке. Она умеет циклично повторять одни и те же действия из раза в раз.

Мы добились того, что можем с закрытыми глазами идти на какие-то передачи, и мяч долетит туда, куда нужно. Конечно, это ещё работа тренера, который мог это организовать и музыкально наладить всё так, чтоб эта скрипка заиграла. Но да, её роль очень важна в нашей команде. Поэтому Ева Павлович Мори – потрясающая связка! Самая лучшая (улыбается)! Она 100% будет читать это интервью, поэтому пусть знает, что она вообще пушка, ракета», — сказала Бирюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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