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Капитан «Заречья-Одинцово» поделилась своими ожиданиями от «Финала шести» Кубка России

Капитан «Заречья-Одинцово» поделилась своими ожиданиями от «Финала шести» Кубка России
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Капитан волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Ольга Бирюкова поделилась ожиданиями от матчей Кубка России — 2024/2025.

– «Заречье» не попадало в тройку на Кубке России с 2010 года. Поэтому есть прекрасная возможность ещё раз войти в историю.
– Я точно знаю, что тогда счастья будет полные штаны у всех! Но как бы тяжело ни было, многие клубы поедут реабилитироваться после каких-то проигрышей. У кого-то будут свои личные амбиции взять трофей в сезоне. Это точно не будет легко. Но победит сильнейший. Потому что сезон получился тяжёлый, очень много игр в сериях было. А это очень выматывает. Я просто хочу, чтобы все доиграли этот турнир и были здоровы. Чтобы и наша команда, и другие не получили травм, особенно после такого сложного чемпионата, — сказала Бирюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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