Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Заречье-Одинцово» было сильнее «Уралочки-НТМК» в матче «Финала шести» Кубка России

«Заречье-Одинцово» было сильнее «Уралочки-НТМК» в матче «Финала шести» Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 апреля, женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграл в своём стартовом матче «Финала шести» Кубка России «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:13).

Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
30 апреля 2025, среда. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 0
Уралочка-НТМК
Екатеринбург
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Бондаренко, Трухина, Демешок, Никитина, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

«Заречье-Одинцово» занимает первую строчку в группе «А» «Финала шести». Для «Уралочки-НТМК» это поражение стало вторым в рамках группового этапа «Финала шести». Победитель группы «А» определится в матче «Заречье-Одинцово» – «Динамо-Ак Барс».

В группу «А» попали «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар). В группу «Б» вошли: «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Расписание Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Не обманули!» Капитан «Заречья-Одинцово» – о поразительном прорыве к бронзе Суперлиги
Эксклюзив
«Не обманули!» Капитан «Заречья-Одинцово» – о поразительном прорыве к бронзе Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android