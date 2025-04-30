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«Заречье-Одинцово» было сильнее «Уралочки-НТМК» в матче «Финала шести» Кубка России

Сегодня, 30 апреля, женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграл в своём стартовом матче «Финала шести» Кубка России «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:13).

«Заречье-Одинцово» занимает первую строчку в группе «А» «Финала шести». Для «Уралочки-НТМК» это поражение стало вторым в рамках группового этапа «Финала шести». Победитель группы «А» определится в матче «Заречье-Одинцово» – «Динамо-Ак Барс».

В группу «А» попали «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар). В группу «Б» вошли: «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».