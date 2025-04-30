«Ленинградка» с трудом обыграла «Динамо» К в матче «Финала шести» Кубка России

Сегодня, 30 апреля, женский волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл в своём стартовом матче «Финала шести» Кубка России краснодарское «Динамо» со счётом 3:2 (25:22, 15:25, 25:17, 15:25, 15:11).

«Ленинградка» занимает вторую строчку в группе «А» «Финала шести». Для «Динамо» это поражение стало вторым в рамках группового этапа «Финала шести». Победитель группы «Б» определится в матче между «Ленинградкой» и «Локомотивом» из Калининграда.

В группу «А» попали «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар). В группу «Б» попали «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».