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Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 30 апреля

Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 30 апреля
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Сегодня, 30 апреля, прошли матчи группового этапа «Финала шести» женского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, женщины, группа «А», результаты 30 апреля:

  • «Лениградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Краснодар) – 3:2 (25:22, 15:25, 25:17, 15:25, 15:11).

Волейбол. Кубок России, женщины, группа «Б», результаты 30 апреля:

  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 3:0 (25:18, 25:23, 25:13).

В группу «А» попали «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар). В группу «Б» – «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-МНТК» (Екатеринбург).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица Кубка России
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