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«Нам после финала тяжеловато». Филиштинская — о победе «Локомотива» над «Динамо» Кр

«Нам после финала тяжеловато». Филиштинская — о победе «Локомотива» над «Динамо» Кр
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Связующая «Локомотива» Ирина Филиштинская прокомментировала победу над краснодарским «Динамо» в первом для команд матче в рамках «Финала шести» женского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:15, 13:25, 25:18, 25:14).

«На первую партию у нас была максимальная концентрация. Нам после финала тяжеловато: вроде как только выдохнули, а снова нужно на максимум собраться. Выяснилось, что только на первую партию нас хватило (улыбается). Вторая диаметрально противоположная вышла, однако смогли выстоять, собраться и довести дело до победы. Думаю, такие перепады предсказуемы – всё от физической и эмоциональной усталости. Но впереди игры, нужно держать концентрацию и выдавать максимум, как мы это делали весь сезон.

За счёт чего удалось реабилитироваться после поражения во второй партии? Наладили то, что у нас не получилось во второй партии — приём и «блок-защиту». Мы получили такой холодный душ, всё как любим (смеётся). Себе ставим препятствия, потом их героически преодолеваем. Нелегко собираться, как показал сегодняшний день. Здесь проходных игр нет, все команды цепляются, очень хотят выиграть этот кубок – и шанс есть у всех. Игры покажут, кто сильнее», – приводит слова Филиштинской пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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