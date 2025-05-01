«Любой может дать слабину». Связующая «Ленинградки» Есения Мишагина — о Кубке России

Связующая «Ленинградки» Есения Мишагина прокомментировала победу над краснодарским «Динамо» в «Финале шести» Кубка России по волейболу. Игра закончилась со счётом 3:2 (25:22, 15:25, 25:17, 15:25, 15:11).

— Первая игра и сразу пять партий. Это сказывается усталость после финальных матчей?

— Думаю, что очень много сил и эмоций отдано в финальных играх с «Локомотивом» и «Заречьем». Вроде и играли хорошо, вели по играм с «Локомотивом» — 2:1 и с «Заречьем» — 2:0, но выиграть ни одну, ни другую серию не удалось.

— Игра с Краснодаром во многом была решающей, кто из вас пройдёт дальше. Было ли из-за этого дополнительное давление?

— Да, согласна. Ощущение, что отступать некуда и что результат нужен здесь и сейчас, оказывало на команду дополнительное давление.

— Как так вышло, что в укороченной партии команда два раза допустила ошибку в расстановке? Это же могло стоить преимущества в счёте.

— Концентрация была на выполнении установок тренера. Очень хотелось показать результат, поэтому упустили из вида то, что обычно делаем на автомате.

— Следующая игра с действующим чемпионом. Какой настрой?

— Сейчас все команды играют на усталости и силе воли. Любая может дать слабину вне зависимости, чемпион она или нет.

— В отсутствии Анны Озеровой ты основная связующая. Как справляешься с этой ролью?

— В данном случае это вынужденная мера в связи с травмой Анны Озеровой. Но я постараюсь приложить все усилия, чтобы помочь команде, — сказала Мишагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

«Ленинградка» занимает вторую строчку в группе А «Финала шести». Команда гарантировала место в полуфинале Кубка России. В следующем матче санкт-петербургские волейболистки сыграют с калининградским «Локомотивом» в матче за первое место в группе.