Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче Кубка России

Сегодня, 1 мая, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани во втором матче «Финала шести» Кубка России обыграл «Заречье-Одинцово» из Московской области. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 26:24).

В группу А попали «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар). В группу Б вошли: «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».