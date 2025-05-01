Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче Кубка России
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Сегодня, 1 мая, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани во втором матче «Финала шести» Кубка России обыграл «Заречье-Одинцово» из Московской области. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 26:24).
Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
В группу А попали «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар). В группу Б вошли: «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).
В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».
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