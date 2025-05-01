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Россиянка Кобзарь перейдёт из итальянской «Валлефольи» в турецкий «Айдын»

Россиянка Кобзарь перейдёт из итальянской «Валлефольи» в турецкий «Айдын»
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21-летняя российская связующая Виктория Кобзарь продолжит карьеру в турецком волейбольном клубе «Айдын». Об этом сообщает спортивное агентство SB Community, которое вновь представляет интересы спортсменки.

Прошедшие два сезона Кобзарь выступала за итальянский клуб «Мегабокс Валлефолья». По результатам плей-офф национального чемпионата команда заняла пятое место и выиграла путёвку в Кубок Вызова в сезоне-2025/2026.

Напомним, Кобзарь начинала карьеру в череповецкой «Северянке-2» (2019-2022), сезон-2021/2022 провела в «Сириусе», а следующий — во французском «Волеро Ле-Канне», после которого вошла в состав итальянской «Валлефольи».

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