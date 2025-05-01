«Миссия «минимум» выполнена!» Бирюкова — о первой победе «Заречья» в «Финале шести» КР

Доигровщица «Заречья-Одинцово» Ольга Бирюкова прокомментировала победу над «Уралочкой-НТМК» в первом для команды матче в рамках «Финала шести» женского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:13).

«Нельзя сказать, что мы себя чувствуем именно так, как выглядим на площадке и как кажется болельщикам и зрителям, — это не так. На самом деле после окончания чемпионата было тяжеловато собираться с мыслями и выходить, настраивать себя. Но миссия «минимум» выполнена!

Сегодня мы отладили, повторили какие-то элементы, которые мы не делали неделю (смеётся), не было практики. Ну что? Мы довольны, хороший счёт. Да, много своих ошибок, но не вижу в этом ничего страшного — первая игра после перерыва, все рады», — приводит слова Бирюковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.