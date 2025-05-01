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«Омичка» сохранила место в Суперлиге из-за отказа «АТОМ-Курск»

«Омичка» сохранила место в Суперлиге из-за отказа «АТОМ-Курск»
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Женский волейбольный клуб «Омичка» не сыграет стыковые матчи за место в Суперлиге в сезоне-2025/2026 с серебряным призёром Высшей лиги А командой «АТОМ-Курск» из-за отказа второй стороны. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Напомним, согласно регламенту, команда, занявшая предпоследнее место в Суперлиге, должна сразиться с клубом, занявшим второе место в Высшей лиге А. В связи с отказом курского «АТОМа» «Омичка» продолжит выступление в элитном дивизионе в следующем сезоне.

Победителем Высшей лиги А стала петербугская «Корабелка». Команда получила право на повышение и в следующем сезоне заменит нижегородскую «Спарту» в Суперлиге.

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