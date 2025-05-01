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Калининградский «Локомотив» разгромил «Ленинградку» в матче Кубка России по волейболу

Калининградский «Локомотив» разгромил «Ленинградку» в матче Кубка России по волейболу
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Сегодня, 1 мая, женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда во втором матче «Финала шести» Кубка России обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:10).

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина

По итогам группового этапа «Финала шести» «Локомотив» и «Ленинградка» вышли в полуфинал Кубка России из группы А. «Динамо» (Краснодар) расположилось на третьем месте и завершило борьбу за трофей. В группе Б первое место заняли волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань), второе — «Заречье-Одинцово» (Московская область), тройку замкнула «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

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