Калининградский «Локомотив» разгромил «Ленинградку» в матче Кубка России по волейболу

Сегодня, 1 мая, женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда во втором матче «Финала шести» Кубка России обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:10).

По итогам группового этапа «Финала шести» «Локомотив» и «Ленинградка» вышли в полуфинал Кубка России из группы А. «Динамо» (Краснодар) расположилось на третьем месте и завершило борьбу за трофей. В группе Б первое место заняли волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань), второе — «Заречье-Одинцово» (Московская область), тройку замкнула «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».