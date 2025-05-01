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Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 1 мая

Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 1 мая
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Сегодня, 1 мая, состоялись два матча «Финала шести» Кубка России по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России. Женщины, «Финал шести»

Группа Б:
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:18, 25:20, 26:24).

Группа А:
«Локомотив К» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:10).

Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

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