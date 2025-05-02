Либеро «Динамо-Ак Барс»: хотелось показать, что мы можем догнать, перегнать и выиграть

Либеро «Динамо-Ак Барс» Мария Бибина прокомментировала победу над «Заречьем-Одинцово» в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 26:24). Казанские спортсменки вышли в полуфинал турнира с первого места в группе. В «Финале четырёх» их соперником станет «Ленинградка».

«Думаю, что у всех команд сейчас такой период, когда накопилась усталость. Есть определённая нестабильность, по очереди так играем – то одна команда, то другая. Немножко нужно нам всем собраться и в оставшихся играх показать максимум.

На самом деле наша команда по ходу сезона, даже когда проигрывала по ходу партий, умела отыгрываться. В какой-то момент мы потеряли эту способность, уверенность, и сегодня хотелось перед финальными играми показать самим себе, что мы по-прежнему можем догнать, перегнать и выиграть», – приводит слова Бибиной пресс-служба ВФВ на официальном сайте.