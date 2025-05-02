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«Мы преследовали свои цели — готовимся к «Заречью». Воронкова — о победе «Локомотива»

«Мы преследовали свои цели — готовимся к «Заречью». Воронкова — о победе «Локомотива»
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Доигровщица «Локомотива» Ирина Воронкова рассказала о настрое на матч группового этапа с «Ленинградкой», который завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:10) в пользу её команды. В полуфинале женского Кубка России калининградки встретятся с «Заречьем-Одинцово».

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина

«Мы преследовали свои цели – готовимся к «Заречью», полуфиналу, финалам. Для нас было важно закрепить все имеющиеся наработки, сделать максимум – и взять кубок.

Действительно, перерыв дал большое преимущество. И завтра у нас тоже перерыв – это очень хорошо, что есть возможность восстановиться и ещё раз где-то что-то отработать, сделать собрание, а потом выйти и показать максимум», – приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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