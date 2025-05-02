«Мы преследовали свои цели — готовимся к «Заречью». Воронкова — о победе «Локомотива»

Доигровщица «Локомотива» Ирина Воронкова рассказала о настрое на матч группового этапа с «Ленинградкой», который завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:10) в пользу её команды. В полуфинале женского Кубка России калининградки встретятся с «Заречьем-Одинцово».

«Мы преследовали свои цели – готовимся к «Заречью», полуфиналу, финалам. Для нас было важно закрепить все имеющиеся наработки, сделать максимум – и взять кубок.

Действительно, перерыв дал большое преимущество. И завтра у нас тоже перерыв – это очень хорошо, что есть возможность восстановиться и ещё раз где-то что-то отработать, сделать собрание, а потом выйти и показать максимум», – приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.