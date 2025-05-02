«Мы преследовали свои цели — готовимся к «Заречью». Воронкова — о победе «Локомотива»
Поделиться
Доигровщица «Локомотива» Ирина Воронкова рассказала о настрое на матч группового этапа с «Ленинградкой», который завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:10) в пользу её команды. В полуфинале женского Кубка России калининградки встретятся с «Заречьем-Одинцово».
Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина
«Мы преследовали свои цели – готовимся к «Заречью», полуфиналу, финалам. Для нас было важно закрепить все имеющиеся наработки, сделать максимум – и взять кубок.
Действительно, перерыв дал большое преимущество. И завтра у нас тоже перерыв – это очень хорошо, что есть возможность восстановиться и ещё раз где-то что-то отработать, сделать собрание, а потом выйти и показать максимум», – приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
Комментарии
- 2 мая 2025
-
15:58
-
15:37
-
15:19
- 1 мая 2025
-
20:59
-
20:48
-
19:01
-
18:58
-
18:45
-
18:36
-
10:52
-
09:16
- 30 апреля 2025
-
23:21
-
21:57
-
21:42
-
17:41
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
09:45
- 29 апреля 2025
-
23:08
-
22:40
-
20:51
-
19:53
-
18:28
-
18:13
-
18:09
-
18:06
-
18:02
-
16:18
-
16:07
-
15:35
-
14:22
-
14:16
-
14:13