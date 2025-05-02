Либеро «Локомотива» рассказала о победе над «Ленинградкой» и выходе в полуфинал КР
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Либеро «Локомотива» Ольга Костюкевич оценила матч с «Ленинградкой» в рамках «Финала шести» Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:10) в пользу калининградок.
Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина
«Настраивались на борьбу, потому что «Ленинградка» очень кусачая команда, очень хорошая, с игроками высокого уровня. Но слава богу, что выиграли сегодня в трёх партиях. У нас был хороший настрой – только на победу – выйти с первого места из подгруппы. Теперь будем готовиться к полуфиналу.
Конечно, на проигрыш «Ленинградки» повлияло отсутствие некоторых основных игроков. Поэтому они были немного не в своей тарелке. А так, «Локомотив» – чемпион», – сказала Костюкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.
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