Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 3 мая

Сегодня, 3 мая, состоятся полуфинальные матчи Кубка России по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России. Женщины, 1/2 финала (время — московское):

16:00. «Локомотив» (Калининград) — «Заречье-Одинцово» (Московская область);

19:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».