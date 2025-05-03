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Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 3 мая

Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 3 мая
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Сегодня, 3 мая, состоятся полуфинальные матчи Кубка России по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России. Женщины, 1/2 финала (время — московское):

  • 16:00. «Локомотив» (Калининград) — «Заречье-Одинцово» (Московская область);
  • 19:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Календарь Кубка России по волейболу
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