«Локомотив-К» — Заречье-Одинцово»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00

Сегодня, 3 мая, состоится полуфинальный матч Кубка России по волейболу среди женщин между клубами «Локомотив-К» (Калининград) и «Заречье-Одинцово» (Московская область). Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Локомотив-К» — Заречье-Одинцово», которая начнётся в 16:00.

Во втором полуфинале сыграют «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим победителем турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».