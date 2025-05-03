«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

Сегодня, 3 мая, состоится полуфинальный матч Кубка России по волейболу среди женщин между клубами «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург). Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», которая начнётся в 19:00.

В другом полуфинале сыграют «Локомотив-К» (Калининград) и «Заречье-Одинцово» (Московская область). Финальный матч женского Кубка России запланирован на воскресенье, 4 мая.

Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим победителем турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».