«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00
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Сегодня, 3 мая, состоится полуфинальный матч Кубка России по волейболу среди женщин между клубами «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург). Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», которая начнётся в 19:00.
Кубок России (ж) . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Ленинградка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В другом полуфинале сыграют «Локомотив-К» (Калининград) и «Заречье-Одинцово» (Московская область). Финальный матч женского Кубка России запланирован на воскресенье, 4 мая.
Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим победителем турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».
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