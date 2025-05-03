Калининградский «Локомотив» стал первым финалистом женского Кубка России

Сегодня, 3 мая, женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда в полуфинальном матче «Финала шести» Кубка России обыграл подмосковное «Заречье-Одинцово». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19).

В финале Кубка России «Локомотив» сыграет против победителя второго матча 1/2 финала «Финала шести», в котором встретятся «Динамо-Ак Барс» из Казани и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».