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Калининградский «Локомотив» стал первым финалистом женского Кубка России

Калининградский «Локомотив» стал первым финалистом женского Кубка России
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Сегодня, 3 мая, женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда в полуфинальном матче «Финала шести» Кубка России обыграл подмосковное «Заречье-Одинцово». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19).

Кубок России (ж) . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина

В финале Кубка России «Локомотив» сыграет против победителя второго матча 1/2 финала «Финала шести», в котором встретятся «Динамо-Ак Барс» из Казани и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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