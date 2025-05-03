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«Динамо-Ак Барс» вышло в финал Кубка России, обыграв «Ленинградку»

«Динамо-Ак Барс» вышло в финал Кубка России, обыграв «Ленинградку»
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Сегодня, 3 мая, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в полуфинальном матче «Финала шести» Кубка России обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18).

Кубок России (ж) . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Дороничева, Косачева, Малыгина

В финале Кубка России «Динамо-Ак Барс» сыграет против калининградского Локомотива, который в своём полуфинальном матче был сильнее подмосковного «Заречья-Одинцово» – 3:0 (25:21, 25:16, 25:19). Финальный матч запланирован на 4 мая.

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Календарь Кубка России
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