«Динамо-Ак Барс» вышло в финал Кубка России, обыграв «Ленинградку»

Сегодня, 3 мая, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в полуфинальном матче «Финала шести» Кубка России обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18).

В финале Кубка России «Динамо-Ак Барс» сыграет против калининградского Локомотива, который в своём полуфинальном матче был сильнее подмосковного «Заречья-Одинцово» – 3:0 (25:21, 25:16, 25:19). Финальный матч запланирован на 4 мая.

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».