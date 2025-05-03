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Результаты матчей женского Кубка России — 2025 3 мая

Результаты матчей женского Кубка России — 2025 3 мая
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Сегодня, 3 мая, состоялись полуфинальные матчи женского волейбольного «Финала шести» Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей женского «Финала шести» Кубка России – 2025 3 мая

«Локомотив» (Калининград) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:0 (25:21, 25:16, 25:19);
«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ленинградка» – 3:0 (27:25, 25:16, 25:18).

«Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» сыграют в финале Кубка России, «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка» встретятся в матче за бронзовые награды. Обе встречи запланированы на 4 мая.

Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из Высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

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