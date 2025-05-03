«Это большое событие». Воронкова — о выходе «Локомотива» в финал Кубка России

Доигровщица «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала выход команды в финал женского Кубка России, где сыграет против казанского «Динамо-Ак Барс». В полуфинале калининградки переиграли «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19).

«Я думаю, для каждой команды важно показать максимум на этом турнире. Для нас это особое событие, потому что на протяжении семи лет мы не попадали в финал Кубка России. Поэтому это большое событие, и мы надеемся, что завтра сделаем максимум для того, чтобы его завоевать», — приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Финальный матч Кубка России состоится 4 мая в 18:00 по московскому времени.