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«Это большое событие». Воронкова — о выходе «Локомотива» в финал Кубка России

«Это большое событие». Воронкова — о выходе «Локомотива» в финал Кубка России
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Доигровщица «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала выход команды в финал женского Кубка России, где сыграет против казанского «Динамо-Ак Барс». В полуфинале калининградки переиграли «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19).

Кубок России (ж) . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина

«Я думаю, для каждой команды важно показать максимум на этом турнире. Для нас это особое событие, потому что на протяжении семи лет мы не попадали в финал Кубка России. Поэтому это большое событие, и мы надеемся, что завтра сделаем максимум для того, чтобы его завоевать», — приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Финальный матч Кубка России состоится 4 мая в 18:00 по московскому времени.

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