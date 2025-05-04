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Ева Павлович Мори рассказала о состоянии «Заречья-Одинцово» перед матчем за бронзу КР

Ева Павлович Мори рассказала о состоянии «Заречья-Одинцово» перед матчем за бронзу КР
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Связующая «Заречья-Одинцово» Ева Павлович Мори оценила состояние команды в полуфинальном матче с «Локомотивом» и рассказала о настрое перед игрой за бронзу Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19) в пользу калининградок.

Кубок России (ж) . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив К
Калининград
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина

«Мы действительно отдали все силы в чемпионате, когда взяли бронзу. И мы знали, что по приезде сюда будет тяжело. И это происходит сейчас. Но мы будем стараться оставить всю энергию в поле, и я надеюсь, что мы сыграем лучше», — приводит слова Павлович Мори пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

В матче за бронзу Кубка России «Заречье» сыграет против «Ленинградки». Встреча пройдёт 4 мая в 14:00 по московскому времени.

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