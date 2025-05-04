«Будет эмоциональная игра». Либеро «Локомотива» — о финале Кубка России с «Динамо-Ак Барс»

Либеро «Локомотива» Алла Галкина поделилась эмоциями от победы в полуфинальном матче Кубка России с «Заречьем-Одинцово». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19). В решающем матче «Локомотив» сыграет с казанским «Динамо-Ак Барс» 4 мая.

«Впечатления только положительные. Мы знали, что будет тяжёлая игра, поэтому нам нужно было сразу остановить «Заречье» в эмоциональном плане. И очень здорово, что все девочки прекрасно сыграли. Я думаю, они не смогли ничего противопоставить нам.

Сказался ли выходной на количестве ошибок? Выходной. Конец сезона. Все устали. И, конечно, ошибки будут. Сегодня удалось выбить приём соперницам. Это главный плюс. Потому что если бы у «Заречья» был хороший приём, то нам было бы намного сложнее. А здесь мы хорошо подавали и хорошо играли в защите. Всегда обидно, когда поднимаешь в защите трудный мяч и не забиваешь. Зато когда забиваешь, то вообще двойные эмоции.

Хватит сил на заключительный матч сезона? Конечно! Силы будут, тем более что это уже включительно матч. Я думаю, что будет такая эмоциональная игра», — сказала Галкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.