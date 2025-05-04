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«Вакифбанк» Марковой проиграл «Скандиччи» Котиковой в полуфинале Лиги чемпионов

«Вакифбанк» Марковой проиграл «Скандиччи» Котиковой в полуфинале Лиги чемпионов
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Турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, со счётом 0:3 (12:25, 19:25, 21:25) проиграл в полуфинале женской Лиги чемпионов итальянскому «Савино Дель Бене» (Скандиччи), где играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова.

Маркова принесла «Вакифбанку» 10 очков, Антропова заработала для «Скандиччи» 17 очков. Котикова вышла на площадку в третьем сете и очков не набрала.

4 мая «Вакифбанк» сыграет против итальянского «Веро Воллей» за третье место в Лиге чемпионов, а «Скандиччи» разыграет с итальянским «Имоко Конельяно» главный трофей турнира.

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