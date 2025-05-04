«Вакифбанк» Марковой проиграл «Скандиччи» Котиковой в полуфинале Лиги чемпионов
Поделиться
Турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, со счётом 0:3 (12:25, 19:25, 21:25) проиграл в полуфинале женской Лиги чемпионов итальянскому «Савино Дель Бене» (Скандиччи), где играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова.
Маркова принесла «Вакифбанку» 10 очков, Антропова заработала для «Скандиччи» 17 очков. Котикова вышла на площадку в третьем сете и очков не набрала.
4 мая «Вакифбанк» сыграет против итальянского «Веро Воллей» за третье место в Лиге чемпионов, а «Скандиччи» разыграет с итальянским «Имоко Конельяно» главный трофей турнира.
Комментарии
- 4 мая 2025
-
01:17
-
00:59
-
00:06
- 3 мая 2025
-
23:52
-
21:16
-
20:51
-
17:40
-
14:00
-
11:37
-
11:16
- 2 мая 2025
-
16:54
-
15:58
-
15:37
-
15:19
- 1 мая 2025
-
20:59
-
20:48
-
19:01
-
18:58
-
18:45
-
18:36
-
10:52
-
09:16
- 30 апреля 2025
-
23:21
-
21:57
-
21:42
-
17:41
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
09:45
- 29 апреля 2025
-
23:08
-
22:40
-
20:51
-
19:53