Расписание игрового дня Кубка России по волейболу — 2025 среди женщин на 4 мая

Сегодня, 4 мая, в Санкт-Петербурге продолжится финальная часть Кубка России по волейболу — 2025. В воскресенье состоятся матчи за золото и бронзовые медали турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня Кубка России по волейболу — 2025 4 мая (время — московское):

15:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — матч за третье место;

18:00. «Локомотив-К» (Калининград) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — финал.

Напомним, в полуфинале соревнований ЖВК «Локомотив-К» переиграл ЖВК «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19). «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18).